المجلس الأعلى للقضاء يبحث اليوم اختيار نائب عام جديد

ينعقد اليوم الأربعاء، أول اجتماع رسمى، للمجلس الأعلى للقضاء بتشكيله الجديد، برئاسة القاضى أحمد جمال الدين، وعضوية المستشار مصطفى جمال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار عادل الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد صبرى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة فى غياب أحد أعضاء المجلس وهو النائب العام المستشار هشام بركات الذى استشهد أول أمس.

ويأتى على رأس أولويات المجلس الأعلى للقضاء، بتشكيله الجديد، بحث اختيار "نائب عام جديد"، خلفا للمستشار هشام بركات، الذى استشهد أول أمس بعد عمل إرهابى استهدف موكبه.

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