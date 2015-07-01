سقوط 3 أبراج كهربائية وخروج محطة بنها الجديدة من الخدمة نتيجة عمل تخريبى

تعرضت 4 أبراج كهرباء اليوم الأربعاء إلى ثلاثة أعمال تخريبية أسفرت عن إسقاط 3 أبراج بمحافظتى القاهرة والقليوبية وخروج محطة بنها الجديدة (فى جمجرة) من الخدمة مؤقتا، بينما تم إبطال مفعول عبوة ناسفة أسفل أحد الأبراج بالفيوم، وذلك فى إطار استمرار للأعمال التخريبية التى تتعرض لها أبراج الكهرباء.

وأوضحت وزارة الكهرباء فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن برج الشد رقم 36 جهد 220 كيلوفولت على خط باسوس/ هيليوبوليس تعرض قبل فجر اليوم الأربعاء لعمل تخريبى بتفجير أرجله مما أدى إلى سقوط البرج، وتأثر برجى التعليق رقم (38،37) على نفس الخط وذلك بمنطقة الخصوص بالمرج الجديدة.

وأُسقط أيضا البرج رقم (91) جهد 220 ك.ف خط (بنها ـ القليوبية) والبرج رقم (8) خط (بنها ـ قويسنا) جهد 220 ك.ف، وقد نتج عن ذلك خروج محطة بنها الجديدة (فى جمجرة) من الخدمة مؤقتا بقدرة 750 ميجاوات.

وفى صباح اليوم لاحظ العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وجود عبوات ناسفة تحت البرج رقم (24) جهد 66 ك.ف خط (قحافة ـ كيمان فارس) بقرية أبجيج بالفيوم، وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية التى حضرت على الفور وقامت بإبطال مفعول العبوات الناسفة ولم يتأثر البرج.

ويناشد قطاع الكهرباء السادة المواطنين بالتعاون وسرعة الإبلاغ عن أية معلومات تفيد جهات التحقيق أو تمنع أية أعمال تخريبية قد تحدث مستقبلاً.