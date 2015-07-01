تناول المرأة للخضراوات أثناء الحمل يقلل من خطر إصابة طفلها بالربو

كشفت دراسة علمية حديثة أن المرأة التى تتناول نظاماً غذائياً غنياً بالألياف أثناء الحمل قد يقلل من خطر إصابة نجلها بالربو، وفقاً لنتائج دراسة جديدة نشرت فى مجلة نيتشر الطبية.

وقال الدكتور أليسون ثوربورن، من قسم علم المناعة فى جامعة موناش فى أستراليا، إن هذه الدراسة تشير إلى اتباع نظام غذائى عالى الألياف يغير البكتيريا الموجودة فى أمعاء الأم أثناء الحمل، كما أنها تعمل على إنتاج المواد المضادة للالتهابات التى توقف الجينات ذات الصلة بالربو فى نسلهن.

ووجد فريق منظمة الصحة العالمية “WHO” أن اتباع النساء لنظام غذائى عالى الألياف أثناء الحمل يحسن التمثيل الغذائى لديهن، كما تقل لديهم الالتهابات الموجودة فى دمائهم.

وأضاف الباحثون الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية تقلل من فرص الإصابة بالإمساك، كما أنها تساعد على خفض الوزن، مع الشعور بالشبع لفترة طويلة خلال اليوم، ومن أمثلتها الخس والكرنب والفلفل الاخضر ومعظم الخضراوات.. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.