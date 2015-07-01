أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وفاة الممثلة والكاتبة البريطانية إليزابيث ماكلينان

Google+ Print
وفاة الممثلة والكاتبة البريطانية إليزابيث ماكلينان وفاة الممثلة والكاتبة البريطانية إليزابيث ماكلينان

فقدت الأوساط الفنية فى إسكتلندا وبريطانيا الممثلة والكاتبة البريطانية اليزايبث ماكلينان، التى توفيت فى لندن عن عمر يناهز 77 عاما بعد معاناتها مع مرض سرطان الدم “اللوكيميا”، والتى أسست مع زوجها جون ماكجراث وشقيقها ديفيد ماكلينان شركات للفنون المسرحية فى إنجلترا وإسكتلندا فى مطلع السبعينات من القرن الماضى.

 وكان عمل الثلاثى يمثل الفكر المستنير فى مقابل المسرح التقليدى، من حيث الأسلوب والمضمون والغرض وحتى الجمهور، حيث تركت هذه الشراكة المسرحية إثرها على أجيال بأكملها من صناع المسرح.

ولدت إليزابيث فى مدينة جلاسجو 16 مارس عام 1938، وكانت الابنة الوحيدة والطفل الثانى لطبيب النساء هيكتور ماكلينان وزوجته طبيبة الصحة العامة إيزابيل آدام، وقد درست إليزابيث التاريخ الحديث وانضمت إلى نادى المسرح التجريبى ثم عملت مع العديد من نجوم المستقبل ومنهم دودلى مور، ثم تزوجت فى عام 1962 من جون ماكجراث وانتقلا للعيش فى لندن.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا