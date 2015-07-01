وفاة الممثلة والكاتبة البريطانية إليزابيث ماكلينان

فقدت الأوساط الفنية فى إسكتلندا وبريطانيا الممثلة والكاتبة البريطانية اليزايبث ماكلينان، التى توفيت فى لندن عن عمر يناهز 77 عاما بعد معاناتها مع مرض سرطان الدم “اللوكيميا”، والتى أسست مع زوجها جون ماكجراث وشقيقها ديفيد ماكلينان شركات للفنون المسرحية فى إنجلترا وإسكتلندا فى مطلع السبعينات من القرن الماضى.

وكان عمل الثلاثى يمثل الفكر المستنير فى مقابل المسرح التقليدى، من حيث الأسلوب والمضمون والغرض وحتى الجمهور، حيث تركت هذه الشراكة المسرحية إثرها على أجيال بأكملها من صناع المسرح.

ولدت إليزابيث فى مدينة جلاسجو 16 مارس عام 1938، وكانت الابنة الوحيدة والطفل الثانى لطبيب النساء هيكتور ماكلينان وزوجته طبيبة الصحة العامة إيزابيل آدام، وقد درست إليزابيث التاريخ الحديث وانضمت إلى نادى المسرح التجريبى ثم عملت مع العديد من نجوم المستقبل ومنهم دودلى مور، ثم تزوجت فى عام 1962 من جون ماكجراث وانتقلا للعيش فى لندن.

أ ش أ