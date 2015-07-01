بالصور.. طلبة بهندسة أسيوط يبتكرون نظام إنارة بالطاقة الشمسية

ابتكر طلبة كلية الهندسة بجامعة أسيوط، أعمدة تعمل على إضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية بأقل تكلفة مُمكنة.

وأوضح الدكتور محمد أبو القاسم، عميد كلية الهندسة، أن مشروع “أنظمة الطاقة الشمسية الفوتوفولطية المستقلة لإضاءة الشوارع فى مصر”، يهدف إلى إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، والتي تعتبر مصدر من مصادر الطاقات النظيفة التي لا تنضب، وذلك للعمل بدلًا من مصابيح الشوارع التقليدية، حيث تمكن الطلبة من تنفيذ هذا المشروع بتكلفة بسيطة جدًا تكاد لا تقارن بأي أعمدة أخرى مما تتكلف مبالغ باهظة، والتي بلغت تكلفة العمود الواحد 5550 جنيه مصري، حيث تم تحديد مواصفات مناسبة للعمود، وهي “كشاف 60 وات- لوحة شمسية 150 وات- بطارية 100أمبير- تشارجر كنترول 10 أمبير”، وتم تصميم وتصنيع المكونات المعدنية في ورش كلية الهندسة بالجامعة، مؤكدًا بأنه تم بالفعل تنفيذ أربع أعمدة بساحة كلية الهندسة أمام قسم الهندسة الميكانيكية .

وأشار الدكتور محمد جاد السباعي، الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية، و أحد مشرفي المشروع، أن هذا النظام يعتبر عامل من عوامل تخفيف الضغط عن شبكات الكهرباء، كما أنه سيكون في مأمن من انقطاع التيار الكهربائي للشبكة، ويمتاز بأنه مناسب في المناطق البعيدة والطرق السريعة والمدن الجديدة، حيث أنه لا يحتاج إلى بنية تحتية مُكلفة، وهو ما يؤخر وصول الإنارة لتلك المناطق، كما أنه صديق للبيئة، حيث يعتمد بنسبة 100% على الطاقة الشمسية، ويحد من استخدام الوقود، ويساعد على القضاء على التلوث، فهو لا يؤدي إلى انبعاث الكربون المُتكرر .