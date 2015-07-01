بالصور.. «الهجان» يتفقد مشروعات المنحة الإماراتية بقنا

قام عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية لمدرسة الكرنك، وتفقد سير العمل بـ5 وحدات صحية بمركزي أبو تشت، وفرشوط، وذلك ضمن المنحة المُقدمة من دولة الإمارات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورافقه في ذلك الأستاذ عماد شاكر، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة، وعددٍ من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ “الهجان”، جولته بتفقد التشطيبات النهائية بمدرسة الكرنك للتعليم الأساسي بمركز أبو تشت، والتي تتكون من 4 طوابق علوية، وتشمل 11 فصل دراسي، وعدد من غرف الكمبيوتر والأنشطة، ومكتبة وبعض المكاتب الإدارية بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 2 مليون و 650 ألف جنيه.

وشدد “الهجان”، على المقاول المُنفذ لأعمال الإنشاء بسرعة الانتهاء من التشطيبات، لتكون المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المُقبل مع ضرورة الإهتمام بالتشجير ونباتات الزينة، لتظهر المدرسة بمظهر جمالي لائق .

كما تابع سير العمل بثلاث وحدات صحة الأسرة بمركز أبو تشت، وهم: ”الكرنك- الحسينات- العوامر”، ووحدتين بمركز فرشوط، وهم:”كوم البيجا- العسيرات”، والذين يأتوا ضمن تسعة وحدات صحة الأسرة قامت المنحة الإماراتية بتمويلهم على مستوى محافظة قنا بتكلفة حوالي 13 مليون جنيه.

وطالب “الهجان”، الأطباء وهيئة التمريض بحسن معاملة المرضى، والحفاظ على نظافة الوحدات الصحية وسلامة الأجهزة والمُعدات الطبية .