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رفع قيمة جائزة مسابقة التميز البيئى بجامعة المنوفية لـ10 آلاف جنيه

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رفع قيمة جائزة مسابقة التميز البيئى بجامعة المنوفية لـ10 آلاف جنيه رفع قيمة جائزة مسابقة التميز البيئى بجامعة المنوفية لـ10 آلاف جنيه
وافق مجلس جامعة المنوفية فى جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، على مقترح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برفع قيمة جائزة مسابقة التميز البيئى بين كليات الجامعة للعام الدراسى 2015/2016 لتصبح عشرة آلاف جنيه.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة التميز البيئى لتتشكل من الدكتور محمد أبو الحسن، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيساً، وعضوية كل من وكلاء البيئة بكليات التربية النوعية والاقتصاد المنزلى والهندسة الإلكترونية، وأمين عام الجامعة ومدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة ومدير عام شئون خدمة المجتمع، ومدير إدارة المنشآت الجامعية.

كما وافق مجلس جامعة المنوفية على إنشاء مركز للقياس والتقويم داخل الجامعة بهدف تطوير عملية القياس والتقويم وذلك وفق رؤية علمية حديثة فى مجالات نظم الامتحانات وتقويم الطلاب من خلال إنشاء وتحديث بنوك الأسئلة فى البرامج المختلفة، وكذلك التدريب على مقياس لتقويم الأداء بالنسبة للعاملين فى الجهاز الإدارى وكليات الجامعة ووحداتها المختلفة.

وصرح الدكتور جمال الدهشان، عميد كلية التربية والمشرف على إعداد المقترح، بأن المركز يستهدف فى إطاره العام تقويم المخرجات على اختلاف تصنيفاتها داخل الجامعة.

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