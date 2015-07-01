مصطفى بكري يطالب الرئيس السيسى بإعلان الأحكام العرفية

طالب الكاتب مصطفى بكرى بإعلان الأحكام العرفية،واعدام عادل حبارة المتهم بقتل 25جنديًا فى مذبحة رفح الثانية، وذلك ردًا على الهجمات الإرهابية التى استهدفت 5 أكمنة للجيش فى عدة أماكن بسيناء، وأسفر عن استشهاد حوالى 10 جنود بحسب المتحدث العسكري.

وعبر صفحته بموقع تويتر،كتب بكرى “ماذا بقي أعلن ياريس الأحكام العرفيه ، لواعدم الخونه ماجرا القتله علي ارتكاب الجرائم ، لكننا نعجز منذ اكثر من عامين حتي علي تنفيذ حكم اعدام حباره الذي قتل ٢٥ جنديا في سيناء؟”.

وأضاف “الهجوم الإرهابي الخسيس علي قواتنا في سيناء صباح اليوم لن ينال من عزيمتنا وإصرارنا علي مكافحة الارهاب وسحق عناصره الإجرامية ، علينا أن نراجع كثير من الخطط للمواجهة ،هذه حرب منظمة ومدعومة ،المستهدف فيها الوطن ،يجب ان نتكاتف في مواجهة الخونه والإرهابيين”.

وقال بكرى أن الإرهابيون استهدفوا عدد من الاكمنه الواقعه علي الطريق الدولي ،وابورفاعي، والسدره ،وابوالعراج والشيخ زويد وغيرها،موضحا أن الاعتداء علي الاكمنه تم بشي مباغت.