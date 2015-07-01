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الطب الشرعى: أشلاء قتلى انفجار 6 أكتوبر تصل مشرحة زينهم

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الطب الشرعى: أشلاء قتلى انفجار 6 أكتوبر تصل مشرحة زينهم الطب الشرعى: أشلاء قتلى انفجار 6 أكتوبر تصل مشرحة زينهم
قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعى، إن أشلاء جسد الـ3 أشخاص الذين لقوا مصرعهم أمس الثلاثاء فى حادث انفجار داخل سيارة بمحيط قسم ثان 6 أكتوبر بالحى الحادى عشر، وصلوا إلى مشرحة زينهم مساء أمس، لافتا أنه لم يتم فحصهم حتى الآن لعدم صدور لهم قرار فحص وتشريح.

وأكد عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أنه فور صدور القرار من النيابة ومعاينتهم سيتم فحصهم وأخذ عينة "DNA"من الأشلاء للتعرف على هويتهم.
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