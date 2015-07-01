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المتحدث العسكري : 70 من العناصر الإرهابية تهاجم 5 أكمنة في شمال سيناء في وقت واحد

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المتحدث العسكري : 70 من العناصر الإرهابية تهاجم 5 أكمنة في شمال سيناء في وقت واحد المتحدث العسكري : 70 من العناصر الإرهابية تهاجم 5 أكمنة في شمال سيناء في وقت واحد

المتحدث العسكري

قال المتحدث العسكري إن عدداً  من العناصر الإرهاببية، والتي تشير المعلومات الأولية أنها تقدر بحوالى (70) عنصراً  إرهابياً، هاجموا صباح اليوم الأربعاء، عدد (5) أكمنة بقطاع تأمين شمال سيناء بالتزامن.
> وأضاف المتحدث العسكري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “افيسبوك” : “قد قامت قواتنا بالتعامل الفوري مع العناصر الإرهابية بكافة وسائل النيران مما أسفر عن مقتل عدد (22) عنصر إرهابى وتدمير عدد (3) عربات (لاندكروزر) محملة بالمدافع عيار (14.5) مم المضادة للطائرات وإستشهاد وإصابة (10) أبطال من رجال القوات المسلحة البواسل حتى الآن”.
> مؤكداً، هذا وتواصل قواتنا مطارة العناصر الإرهابية وتمشيط المناطق المحيطة بالكمائن التى تم مهاجمتها للقضاء على ما تبقى منهم ، ولاتزال الإشتباكات مستمرة حتى الآن.

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