المتحدث العسكري : مقتل 22 إرهابيًا واستشهاد وإصابة 10 جنود مصريين بسيناء حتى الآن

أعلن المتحث العسكري، مقتل عدد (22) عنصراً إرهابيًا وتدمير عدد (3) عربات (لاندكروزر) محملة بالمدافع عيار (14.5) مم المضادة للطائرات واستشهاد وإصابة (10) أبطال من رجال القوات المسلحة البواسل حتى الآن.

وأضاف المتحدث العسكري على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أن القوات المسلحة تواصل مطارة العناصر الإرهابية وتمشيط المناطق المحيطة بالكمائن التى تم مهاجمتها للقضاء على ما تبقى منهم ، ولاتزال الإشتباكات مستمرة حتى الآن.

وكان عدد من العناصر الإرهاببية، التي تشير المعلومات الأولية أنها تقدر بحوالى (70) عنصر إرهابى، بمهاجمة عدد (5) أكمنة بقطاع تأمين شمال سيناء في وقت واحد.