الأرصاد : طقس اليوم معتدل على القاهرة حار على جنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كل الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على شمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 33

> الإسكندرية 20 30

> مطروح 19 28

> بورسعيد 22 28

> دمياط 22 28

> بلطيم 21 29

> الإسماعيلية 21 34

> السويس 21 34

> العريش 18 29

> نخل 17 34

> طابا 20 35

> الطور 25 36

> مرسي علم 25 36

> الغردقة 26 37

> شرم الشيخ 27 36

> رفح 18 29

> كاترين 17 32

> سيوة 21 35

> المنيا 22 35

> الفيوم 21 34

> رأس سدر 24 35

> أبوسمبل 25 38

> وسط الدلتا 21 33

> أسيوط 23 36

> سوهاج 23 37

> الأقصر 24 38

> أسوان 25 39

> شلاتين 25 36

> حلايب 26 33

> الوادى الجديد 22 37

> قنا 24 38

> نويبع 26 36

> السلوم 19 30.