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سكاى نيوز: مقتل وإصابة 30 من أفراد الأمن فى 5 هجمات إرهابية بسيناء

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سكاى نيوز: مقتل وإصابة 30 من أفراد الأمن فى 5 هجمات إرهابية بسيناء سكاى نيوز: مقتل وإصابة 30 من أفراد الأمن فى 5 هجمات إرهابية بسيناء
أكدت مصادر أمنية مصرية، لسكاى نيوز منذ قليل، مقتل وإصابة 30 من أفراد الأمن فى 5 هجمات إرهابية متزامنة على أكمنة بسيناء.

وأفاد مراسل سكاى نيوز بأن نقطة تفتيش، كمين الرفاعى، قد هوجمت من قبل المسلحين، وأسفر ذلك عن مقتل كل أفراد الكمين، فيما هاجم مسلحون نقطة تفتيش السدرة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف قوات الأمن.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أن المسلحين أطلقوا، بشكل متزامن، قذائف هاون على تلك الحواجز، وأعقب ذلك اندلاع اشتباكات بين المسلحين وقوات الامن.


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