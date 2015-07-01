4 أشخاص يلقنون عاملا "علقة موت" بعد سرقته تليفون أحدهم فى القليوبية

لقى عامل مصرعه على يد 4 أشخاص بعد تلقينه علقة موت أدت إلى حدوث نزيف داخلى وتوفى متأثرا بإصابته بالقليوبية، بعد سرقته تليفون أحدهم.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة وتبين للواء عرفة حمزة، مدير المباحث الجنائية، ورود إشارة من مستشفى القناطر العام بوصول "إسلام م" 17 سنة عامل ومقيم المنيرة – دائرة المركز مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالأنف وتوفى متأثراً بإصابته وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

بانتقال المقدم هانى أبوسريع، رئيس مباحث القناطر، لسؤال "محمود خ" وشهرته "محمود شطة" 45 سنة عامل خردة ومقيم دائرة المركز، قرر أن المجنى عليه يعمل لديه وأنه حضر إليه ليلة أمس فى حالة إعياء شديدة ويخرج دم من فمه فقام بنقله إلى المستشفى، إلا أنه توفى متأثرا بإصابته.

وبإجراء التحريات السريه.. وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى قيام كل من "أحمد ج" 14سنة عامل خردة ومقيم الجلاتمه – دائرة المركز. و"محمد م "وشهرته "الطفشان" 21 سنة عامل بمقهى ومقيم الساحل – القاهرة، و"عبده م" وشهرته "خسة" 24 سنة عامل ومقيم شارع الجامع الجديد – دائرة المركز، و"محمد ف" 34 سنة سائق ومقيم – دائرة المركز.. بالتعدى على المجنى عليه بالضرب محدثين إصابته التى أودت بحياته.. وذلك بسبب قيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين.. وبمواجهتهم أمام العقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4294 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيقات.