ضبط 16 كيلو دهن حيوانى فاسد داخل مطعم شهير فى بنها

تمكنت مباحث التموين والطب البيطرى من ضبط 16كيلو دهن حيوانى غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مطعم شهير فى بنها.

كان وردت معلومات للعقيد محمد بكرى رئيس مباحث تموين القليوبية مفادها قيام المدعو "حمادة ع" صاحب مطعم مأكولات "ح.م "الكائن بنها – الشبان المسلمين، وذلك لإدارته المطعم والمطبخ التابع له بدون ترخيص من الجهات المختصة، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية وحيازته دهونا غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم إخطار اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية بالواقعة.

عقب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، أسفرت عن ضبط المدعو "تامر م" 32 سنة المدير المسئول عن مطعم "ح.م" ومقيم – جيزة، وذلك لإدارته المحل والمطبخ التابع له بدون ترخيص وحيازته بغرض الاستخدام ديب فريزر المطبخ الخاص بالمحل لحوم ضأن ذبحت وجهزت خارج المجازر الحكومية دون إشراف الطب البيطرى وكمية من الدهون.

وتم ضبط 12 كجم لحم ضأن و16 كجم دهون حيوانية، وبتوقيع الكشف الطبى البيطرى عليها تبين صلاحية البند رقم (1) وصالح للاستخدام الآدمى وعدم صلاحية الدهون بالبند رقم (2) لوجود تغير واضح من حيث اللون والرائحه وإعدامها لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

تحرر المحضر رقم 18 أحوال قسم ثان بنهــا لسنة 2015م وتولت النيابة العامة التحقيقات.