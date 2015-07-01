لعشاق القهوة.. كيف تتخلص من الصداع خلال الصيام

كثير هم عشاق القهوة السوداء، إلا أنه وبالرغم من فوائد تناولها باتزان، إلا أن أضرارها لا يمكن نكرانها، فالقهوة تضر الصحة بشكل مباشر وكثرتها وإدمانها يؤثر على الحالة النفسية لمدمنها، وعلى صحته المعوية، والجسدية، وطبيعة نومه واستيقاظه.

الدكتورة سمر جميل، أخصائية التغذية العلاجية، أكدت أن عشاق القهوة أكثر الفئات شعورًا بالتعب خلال الصيام، وطوال فترة الصيام يعانون من أعراض متشابهة ومزعجة، منها الصداع وآلام الرأس الشديدة، إضافة إلى الشعور بالكسل وتكسير الجسم والرغبة فى النوم، فضلاً عن المزاج السيئ وتغير المود والعصبية وسرعة الغضب التى يعانيها أغلب عشاق القهوة.

وهنا تنصح سمر بضرورة الالتزام بخطوات صحية خلال اليوم الرمضانى للتخلص من توابع التوقف عن تناول القهوة أثناء الصيام، ومنها:

>• اشرب كمية جيدة من أكوب المياه النقية بشكل معتدل بين الإفطار والسحور ليختفى الصداع نهائيًا.

>• لا تسرف فى تناول القهوة بعد الإفطار، فهو فعل يعمق المشكلة.

>• الاكتفاء بفنجان واحد من القهوة بعد تناول الإفطار بأكثر من ساعتين وتناول كوب من المياه بجانبها.

>• التخلص من إدمان القهوة وعدم التركيز على تناولها، واستبدالها بمشروبات عشبية مفيدة كالينسون، والبابونج.

>• مارس الرياضة خلال اليوم الرمضانى للتمتع بصحة جيدة ودورة دموية نشطة لتجنب الصداع.

>• لا تتناول الكثير من الطعام، وتناول الطعام الصحى لتجنب الرغبة فى المزيد من القهوة وتجنب تكسير الجسم والخمول.

>• تناول الشعير المغلى الذى ينقى الجسم ويشعرك بالنشاط.

>• اهتم بتناول قهوتك خفيفة وسادة، لتقل مشكلاته وتخفف أضرارها.