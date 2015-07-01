لمريض القلب الصائم.. تعرف على كيفية تناول دوائك بأمان

كثير من مرضى القلب ينتابهم بعض المخاوف والقلق حول إمكانية صيامهم خوفًا من تأثير الصيام على الحالة الصحية للقلب، وكذلك وجود تعارض مع بين مواعيد تناول جرعات الدواء مع مواعيد الأفطار .

وحول ذلك يقول الدكتور وليد عمار، أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى، إنه يحظر على بعض مرضى القلب أداء فريضة الصوم خاصة الذين يعانون من الحالات المريضة التالية:

1) هبوط أو ضعف شديد بعضلة القلب والمصاحب بوجود ارتشاح بالرئتين.

2)المرضى الذين يعانون من صعوبة بالتنفس أو تورم دائم بالقدمين ويحتاجون لتناول جرعة كبيرة من مدرات البول.

3)مرضى الشرايين التاجية والمصابين بالذبحة الصدرية غير المستقرة أو جلطة حديثة بالقلب .

4)ضيق شديد بالصمامات أو الارتفاع الشديد بضغط الشريان الرئوى.

ويستكمل د. وليد قائلا: "يجب على مرضى القلب المسموح لهم بالصيام ضرورة الالتزام بتناول جرعات الأدوية فى مواعدها كالآتى:

1) أدوية قصور الشرايين التاجية والسيولة وأدوية خفض الكولسترول بالدم يجب تناولها عقب تناول وجبة الإفطار أو السحور.

2)يفضل تناول أدوية الضغط عقب صلاة التراويح وعند السحور وعدم تناولها عند تناول وجبة الإفطار لتفادى تعرضه لهبوط فى الضغط.

3)يفضل خفض جرعة مدرات البول إلى النصف وذلك بعد استشارة الطبيب المعالج لتفادى التعرض لنقص شديد بكمية السوائل الجسم أثناء الصيام.

وأضاف د. وليد قائلا: "يجب على مرضى القلب المسموح لهم بالصوم الإفطار على الفور حال شعورهم ببعض الألم بالصدر وضيق بالتنفس.

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