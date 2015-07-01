شوربة الطماطم بالشوفان تخلصك من الإمساك وتقوى جهازك المناعى

الشوربة من أهم الأطعمة على مائدة شهر رمضان، خاصة بعد عدد الساعات الطويلة للصيام وضرورة تناول الكثير من السوائل التى تحتوى على العديد من الفوائد بعد هذه الفترة.

وتعد شوربة الطماطم بالشوفان من أهم أنواع الشوربات لأنها تحتوى على كل قيم غذائية عالية وغنية بالعديد من لفوائد المهمة لجسم الإنسان خاصة الشخص الصائم.

وحول ذلك تقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، طريقة تحضير شوربة الطماطم بالشوفان وفوائدها على صحة الإنسان خاصة الشخص الصائم، وهى:

مكونتها:

> 1- عدد 2 حبة من البصل المفروم ناعم.

>2- 3 حبيات من الطماطم.

>3- كوب من الشوفان.

>4- 4 معالق من صلصة الطماطم.

>5- 6 أكواب من الشوربة.

>6- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة تحضيرها:

> 1- يتم تقطيع الطماطم والبصل إلى قطع صغيرة.

>2- يتم وضعهم مع قليل من الزيت والملح والفلفل على النار هادئة.

>3- قومى بإضافة الماء واتركيها لتغلى حتى تنضج تمامًا .

>4- وأخيرًا أضيفى الشوفان واتركيها لتغلى، وقومى بتقديمها.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، فوائد شوربة الطماطم بالشوفان، وهى:

>1- تقوى الجهاز المناعى.

>2- تساعد على تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم وتحد من ارتفاعه.

>3- تخلصك من الوزن الزائد، وذلك يرجع إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية.

>4- تحد من إصابة الجسم بالإمساك.