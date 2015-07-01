اليوم.. نادى قضاة طنطا يقيم سرادق عزاء للشهيد المستشار هشام بركات

أكد المستشار حسن الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا أن نادى القضاة سيقيم اليوم الأربعاء سرادق عزاء كبير لأندية قضاة المحلة وطنطا والمنوفية لتلقى واجب العزاء فى فقيد الشعب المصرى المستشار هشام بركات النائب العام، والذى استشهد فى حادث أليم أول أمس الاثنين على يد جماعات الإرهاب التى أرادت النيل من الشعب المصرى فى شخص الشهيد النائب العام.

ويشارك فى العزاء رؤساء أندية القضاة بطنطا والمحلة والمنوفية.

كان مجلس إدارة نادى قضاة طنطا قد أصدر بيانا أعلن فيه عن إقامة سرادق العزاء للشهيد بالتنسيق مع المستشار أحمد الزند وزير العدل.