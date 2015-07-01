اليوم.. مجلس جامعة المنيا يحسم قراره بالتجديد لفالكون من عدمه

يعقد مجلس جامعة المنيا، اجتماعه اليوم؛ لحسم تجديد التعاقد مع شركة فالكون للتأمين والحراسة، من عدمه، وذلك بعد تأجيل الاجتماع الذى كان من المقرر له أمس، بسبب قرار اعتبار يوم 30 يونيو إجازة رسمية للدولة.

وقال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إن العملية التعليمية بالجامعة مرت بسلام خلال العام الماضى لعدة عوامل، من بينها التشديد على انتظام العملية التعليمية، وتوسيع قاعدة مشاركة الطلاب فى الأنتشطة، وكذلك تواجد الشرطة بالقرب من البوابات.

وأضاف أبو المجد، أن العقوبات الرادعة وهيكلة الأمن الإدارى دعمت استقرار الجامعة، مشيرا إلى أن هناك نية لتجديد التعاقد مع فالكون، ولكن يمكن أن يكون هناك تغيير فى بنود العقد أو تقليل العقد، حسب ما يقره مجلس الجامعة.