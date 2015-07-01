بالفيديو.. طفلة تلقى شعرا حماسيا وتطالب الرئيس بالقصاص من الإرهابيين

انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو مؤثر لطفلة تلقى شعراً حماسياً، تطالب من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالثأر من الإرهابيين، والقصاص للشهداء.

وجاءت القصيدة التى وجهتها الطفلة كرسالة للرئيس تذكره من خلالها بحق الشهداء على الوطن، تحت عنوان "سيادة الرئيس"، ونالت عدداً هائلاً من الإعجابات والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وجاء نص القصيدة كالتالى..

>سيادة الرئيس

>أخويا فى سينا أكيد مش رخيص

>أخويا يا ريس مجند كويس

>وكان بعد جمعة هيصبح عريس

>وآخر رسالة بعتها لأمه

>ختمها بكلمة راح آجى الخميس

>لكنه يا كبدى موفاش بوعد

>وكل اللى جالها بطاقته وقميص

>رسالتى فى رقابتك أمانة عليك

>لو احنا وأخويا صحيح نور عنيك

>تاخدلى بتاره وتار اللى ثاروا

>وحطوا حياتهم أمانة فى إيديك

>ولما يا ريس تبيد الطغاة

>وتقطع إيدين كل مجرم آذاه

>هجيلك ياريس وأمه معايا

>وأهله وعروسته وناخد عزاه



>