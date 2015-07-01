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لجنة سد النهضة تناقش اليوم العرض الفنى المعدل للمكتبين الاستشاريين

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لجنة سد النهضة تناقش اليوم العرض الفنى المعدل للمكتبين الاستشاريين لجنة سد النهضة تناقش اليوم العرض الفنى المعدل للمكتبين الاستشاريين
تناقش لجنة سد النهضة، اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الأثيوبى "المؤلفة من 12 خبيرا من كل من والسودان وإثيوبيا"، لمناقشة العرض الفنى للمكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى والهولندى الخاص بتنفيذ الدراسات الموصى بها فى التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء، فيما يتعلق بتأثيرات سد النهضة على كل من مصر والسودان.

وقال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أن الاجتماع سيستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه ممثلو المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى "بى آر ال"، والهولندى "دلتارس"، بعد أن انتهيا من إعداد "العرض الفنى المعدل" باسمهما معا لإجراء الدراسات المطلوبة، كما يشارك بالاجتماع أربعة خبراء من كل دولة وخمسة أعضاء معاونين.

وأضاف وزير الموارد المائية والرى، أن الاجتماع هو السادس فى سلسلة اجتماعات اللجنة، ويهدف إلى الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الشركتين، وهى خطوة هامة نحو إتمام التعاقد، ومن ثم البدء فى تنفيذ الدراسات، وأنه تم الاتفاق بين وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات الفنية حول سد النهضة الإثيوبى، بالقاهرة خلال الفترة بين الأول والثالث من يوليو المقبل بمشاركة الخبراء الوطنيين بالدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين الدوليين (الفرنسى والهولندى) المعنيين بالقيام بالدراسات الخاصة السد، وبحضور المكتب القانونى "كوربت الإنجليزى"، وذلك لفحص وتقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من المكتبين الاستشاريين لمراجعتها والتوافق على كل الإجراءات والبنود بها.


>- وزير الرى يفتتح غدًا اجتماعات لجنة سد النهضة.. والقاهرة تتسلم رئاسة الاجتماعات من أديس أبابا.. ومغازى: الخبراء يجتمعون على مدار 3 أيام لمناقشة العرض الفنى للمكتبين الاستشاريين
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مصر 365

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