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مقتل 20 مدنياً فى قصف الحوثيين لأحد أحياء عدن

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مقتل 20 مدنياً فى قصف الحوثيين لأحد أحياء عدن مقتل 20 مدنياً فى قصف الحوثيين لأحد أحياء عدن
قتل ما لا يقل عن عشرين مدنيا و اصيب 41 بجروح فى قصف للمتمردين الحوثيين فجر الاربعاء على حى سكنى فى عدن جنوب اليمن، وفق ما افادت مصادر طبية.

وأطلق المتمردون 15 قذيفة كاتيوشا على حى المنصور فى عدن ثانى مدن اليمن والتى تشهد معارك عنيفة بين المتمردين والقوات الحكومية، بحسب ما افاد متحدث باسم هذه القوات لوكالة فرانس برس.
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