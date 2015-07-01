اليوم.. أوقاف الأقصر تناقش مواجهة الإرهاب والتطرف فى مؤتمر بديوان المحافظة

تعقد مديرية أوقاف الأقصر، اليوم الأربعاء، مؤتمراً موسعاً بديوان عام المحافظة، لمواجهة الإرهاب والتطرف، ولمناقشة عديد من القضايا الدعوية، وذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد عز الدين عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، وفضيلة الشيخ محمد عبد الموجود وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، فى ضيافة الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل الوزارة بالأقصر.

ومن جانبه صرح الشيخ عبد الفتاح عبد القادر، منسق مديرية أوقاف الأقصر أن المؤتمرسيناقش عدة قضايا أهمها سبل مواجهة الإرهاب والتطرف دعوياً وفكرياً خاصة فى ظل الحالة التى تعيشها البلاد، وفى ظل ظهور موجات التطرف من حين إلى آخر.

وأضاف عبد القادر: "كما سيتطرق المؤتمر لمناقشة وطرح سبل التصدى لنشر موجات التشيع السياسى الموجه لصالح الدولة الصفوية"، مؤكداً أن ذلك يأتى استنكاراً من الوزارة للهجوم الإيرانى على الأزهر الشريف وقياداته والذى من شأنه - كما يوضح منسق أوقاف المحافظة - أن يؤجج الصراع المذهبى والطائفى داخل المجتمع الواحد، لافتاً إلى أن الوزارة لن تسمح باختراق هذه الدعوات الهدامة داخل المجتمع المصرى السنى عقدياً والأزهرى منهجاً، والتى تتسبب فى زعزعة المجتمع واستقراره.

وتابع منسق مديرية أوقاف الأقصر أن جوانب إدارية ودعوية خاصة بالدعاة من المقرر أن يتعرض المؤتمر لمناقشتها، مبيناً أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف فى التواصل مع السادة الأئمة بالوزارة ومتابعة العمل الدعوى للوقوف على بعض معوقات العمل الدعوى ثقافياً وإدارياً.

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