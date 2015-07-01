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أمسية رمضانية بحضور محافظ كفر الشيخ عن فضل رمضان فى دعم الأخلاق

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أمسية رمضانية بحضور محافظ كفر الشيخ عن فضل رمضان فى دعم الأخلاق أمسية رمضانية بحضور محافظ كفر الشيخ عن فضل رمضان فى دعم الأخلاق
أقامت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الأزهر الشريف مساء أمس الثلاثاء، بمركز شباب مدينة كفر الشيخ أمسية رمضانية دينية ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة "الأزهر يجمعنا".

أقيمت الأمسية بمسجد الإيمان الكبير بمدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، واللواء حسين الطاهر، سكرتير عام المحافظة، ومحمد عبد المقصود، مدير عام الشباب والرياضة والعاملين بإدارة البرلمان والتعليم المدنى ومدير مركز شباب مدينة كفر الشيخ، وعدد من قيادات المحافظة.

وألقى الشيخ صالح الفقى والشيخ أبو بكر شحاتة، محاضرتين عن فضل رمضان فى دعم الأخلاق الإنسانية تلاهما ابتهالات وتواشيح دينية للمنشد محمد علاء عبد العليم.

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