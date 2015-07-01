مقتل 20 مدنياً فى قصف للمتمردين فجراً على أحد أحياء عدن

قتل ما لا يقل عن عشرين مدنيا و اصيب 41 بجروح فى قصف للمتمردين الحوثيين فجر الاربعاء على حى سكنى فى عدن جنوب اليمن، وفق ما افادت مصادر طبية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأطلق المتمردون 15 قذيفة كاتيوشا على حى المنصور فى عدن ثانى مدن اليمن والتى تشهد معارك عنيفة بين المتمردين والقوات الحكومية، بحسب ما افاد متحدث باسم هذه القوات لوكالة فرانس برس.
وأطلق المتمردون 15 قذيفة كاتيوشا على حى المنصور فى عدن ثانى مدن اليمن والتى تشهد معارك عنيفة بين المتمردين والقوات الحكومية، بحسب ما افاد متحدث باسم هذه القوات لوكالة فرانس برس.
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