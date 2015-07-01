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دبى تعتزم بناء أول مبنى إدارى فى العالم بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد

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دبى تعتزم بناء أول مبنى إدارى فى العالم بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد دبى تعتزم بناء أول مبنى إدارى فى العالم بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد
أعلنت دبى أنها ستبنى مبنى إداريا صغيرا باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لأول مرة فى العالم فى خطوة لتطوير التكنولوجيا التى ستخفض التكاليف وتوفر الوقت مع النمو الذى تشهده الإمارة.

وبدأ استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد -والتى تستخدم فيها الطابعة لعمل مجسمات ثلاثية الأبعاد من تصميم رقمى - فى الصناعات التحويلية فى أنحاء العالم لكنها لم تستخدم حتى الآن فى الإنشاءات بشكل يذكر.

وقال محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إن مساحة المبنى الذى ستبنيه دبى والذى يتألف من طابق واحد تبلغ 185 مترا مربعا وسيتم طباعته طبقة تلو الأخرى بإستخدام طابعة يبلغ ارتفاعها 20 قدما.

وسيتم تجميع المبنى فى الموقع فى غضون أسابيع قليلة. كما ستتم طباعة الأثاث الداخلى ومكونات البناء بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد وسيتم تقويتها بالخرسانة والجص المقوى بالألياف الزجاجية والبلاستيك.

والمبنى مشروع مشترك بين دبى وشركة وينسون الصينية الرائدة فى مجالات الطباعات ثلاثية الأبعاد فى بناء المنازل، وتشير الدراسات إلى أن هذه التقنية من شأنها أن توفر الوقت بنسبة 50 إلى 70 % كما أنها قد توفر تكاليف البناء بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 80 %.
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