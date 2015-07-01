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منظمة "كير":بدون زيادة المساعدات ستتسارع دوامة الفقر بين اللاجئين السوريين

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منظمة "كير":بدون زيادة المساعدات ستتسارع دوامة الفقر بين اللاجئين السوريين منظمة "كير":بدون زيادة المساعدات ستتسارع دوامة الفقر بين اللاجئين السوريين
أفادت منظمة "كير" العالمية بأن عددا متزايدا من اللاجئين السوريين قد استنفدوا سبل عيشهم وأن بين كل ثلاث عائلات تعيش عائلتان على الأقل فى عوز.

وحذرت المنظمة فى تقريرها السنوى الذى أطلقته أمس والمتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين خارج المخيمات مقارنة بالسنوات الماضية من أنه بدون زيادة المساعدات الدولية ستتسارع دوامة تعميق الفقر مع تأثير دائم على كل من اللاجئين والمجتمعات المحلية.

وطالب التقرير الذى حمل عنوان "خمس سنوات فى المنفى: التحديات التى تواجه اللاجئين السوريين خارج المخيمات فى الأردن وكيف يتأقلم كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة" بإنشاء سوق تجارى يزود سكان مخيم الازرق بالعديد من الفرص للحصول على دخل فضلا عن تحسين نوعية حياتهم من خلال إتاحة وتوفير المنتجات والخدمات التى يحتاجها اللاجئون.

وأشار إلى تدنى مستويات المساعدة والحصول على الخدمات، وانعدام سبل العيش المستدام وإجراءات التسجيل المعقدة كعوامل تسهم فى تعميق الصعوبات التى تواجه حوالى 630 ألف لاجئ مسجل فى الأردن.

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مصر 365