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اليوم.. نظر تجديد حبس 3 أمناء شرطة لاتهامهم بتهريب متهم فى مدينة نصر

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اليوم.. نظر تجديد حبس 3 أمناء شرطة لاتهامهم بتهريب متهم فى مدينة نصر اليوم.. نظر تجديد حبس 3 أمناء شرطة لاتهامهم بتهريب متهم فى مدينة نصر
تنظر، اليوم، غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، تجديد حبس 3 أمناء شرطة، لاتهامهم بالإهمال فى أداء وظيفتهم، مما تسبب فى هروب متهم أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى الصدر فى مدينة نصر.

والمتهمون هم "محمد إبراهيم عبد العزيز ووائل أنور أبو حلوة وأحمد محمد أمين".

كانت قوة من الترحيلات قد توجهت بصحبة أحد المتهمين والصادر بحقه حكم بالحبس 10 سنوات فى قضية مخدرات، إلى مستشفى الصدر بمدينة نصر لعمل الفحوصات الطبية له وتوقيع الكشف الطبى عليه، إلا أنه غافلهم وفر هاربا.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3053 لسنة 2015، وتمت إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365