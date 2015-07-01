اليوم.. نظر تظلم مرشد الإخوان السابق وزوجته من منعهما التصرف فى أموالهما

تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية التظلم المقدم من كل من محمد مهدى عاكف، مرشد الإخوان السابق، وزوجته وفاء عزت إبراهيم عيسى، على القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، بمنعهم من التصرف فى أموالهم على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

ويتضمن المستخرج أمر منع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2013.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدحت العطار، بعضوية المستشارين أحمد الخشابى وكمال همام، وأمانة سر عوض محمد عوض.