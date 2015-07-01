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غدا.. محاكمة 104 متهمين فى "أحداث بولاق أبو العلا"

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غدا.. محاكمة 104 متهمين فى "أحداث بولاق أبو العلا" غدا.. محاكمة 104 متهمين فى "أحداث بولاق أبو العلا"
تنظر غدا الخميس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 104 متهمين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.

كانت المحكمة قد أمرت فى جلستها الماضية، بندب كل من اللواء مدحت بكرى، والرائد هانى فوزى، والملازم إبراهيم جورج، الخبراء بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة بين الملامح والمقاييس الجسدية للمتهمين، وإقرار تواجدهم بالفيديوهات المقدمة من النيابة العامة من عدمه.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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