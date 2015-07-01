الصدمات النفسية ترفع احتمالات إصابة المرأة بنوبة قلبية وسكتة دماغية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن نتائج جديدة، حيث أفادت بأن النساء اللاتى تعرضن لحدث أليم وكانت لديهن اضطرابات ما بعد الصدمة “PTSD” يواجهن خطراً متزايداً للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ووجد الباحثون أن النساء الذين عانين من اضطراب ما بعد الصدمة كانوا فى خطر أعلى من 60 فى المائة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية، مقارنة بالنساء اللاتى لم تشهد أى صدمة.

وأوضح الباحثون أن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة “PTSD” يشمل: كوابيس أو ذكريات الماضى من الصدمة، مشاكل فى النوم، سرعة الانفعال.

وأشار الباحثون إلى أن النساء اللاتى عانين من حادث مؤلم، ولكن لم تتطور لديهن اضطرابات ما بعد الصدمة، كانوا فى خطر أعلى من 45 فى المائة.

وأضافت كبيرة الباحثين جنيفر سمنر، أستاذة علم الأوبئة فى جامعة كولومبيا ميلمان للصحة العامة فى مدينة نيويورك، أن ارتباط الصدمة بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية كبير جداً.