العدل تدعو 1145 مرشحاً لاستكمال مسوغات تعيينهم

الرياض - مبارك العكاش

دعت وزارة العدل (1145) مرشحاً على المرتبة السادسة والمرتبة الرابعة ممن تقدموا على وظائف (كاتب ضبط، باحث شرعي، باحث قانوني مساعد، مأمور تنفيذ، مقدر أملاك، محاسب مساعد) بالمرتبة السادسة، ووظيفة (مراقب أمن وسلامة) بالمرتبة الرابعة، إلى استكمال مسوغات تعيينهم من خلال الدخول على موقع وزارة العدل الإلكتروني www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فروع الوزارة في المناطق المتقدم لوظائفها. وأكدت الوزارة أنه على جميع المرشحين سرعة مراجعة فروع وزارة العدل المتقدم عليها خلال أسبوع من تاريخه لاستكمال كافة المسوغات المطلوبة للتعيين، معتبرة أن التأخر في المراجعة خلال الفترة المحددة عدولاً عن التعيين. وأفادت أن هذه التعيينات تأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم المحاكم وكتابات العدل بما تحتاجه من كوادر مؤهلة، وبتوجيه ومتابعة من وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني الذي يسعى للعمل على تطوير العمل القضائي والتوثيقي.