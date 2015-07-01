الزاد الخيري ببريدة يوزع 105 آلاف وجبة إفطار

أفاد عبدالعزيز محمد الحسني مدير البرامج بالزاد الخيري ببريدة أن الزاد جهز 105 آلاف وجبة إفطار صائم بتكلفة بلغت أكثر من 500 ألف ريال ضمن برنامج "الإفطار السيار" خلال شهر رمضان المبارك، والذي يتم فيه توزيع وجبات الإفطار على الصائمين الذين لم يدركوا الإفطار في منازلهم.

وأضاف أنه تم في هذه السنة تحديد 40 نقطة توزيع داخل بريدة عند الإشارات المرورية المزدحمة، وفي مداخل المدينة كنقطة التفتيش بأم سدرة على طريق الرياض، وكذلك طريق حائل، وفي صالات الانتظار بالمستشفيات كمستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى بريدة المركزي، ومستشفى الأطفال والولادة، أو للقادمين في صالات مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم تحت شعار (لا تستعجل وبالإفطار عجل).

وقال الحسني إن البرنامج يتميز بأنه مشروع خيري إنساني يهدف إلى خدمة المجتمع من عدة جوانب، الجانب الأول هو تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالفطر لمن لم يدرك الإفطار مع أهله ممن هم في سياراتهم في الطرقات، أما الجانب الثاني فهو إيجاد فرص عمل موقتة لفئة كبيرة من الشباب تنميهم على العمل الخيري التطوعي والذي يبلغ عددهم قرابة 150 شاباً رغبوا بالمشاركة في هذا العمل العظيم عن الإفطار في بيوتهم مع أهليهم، والجانب الثالث هو إعانة المتبرعين والمحسنين من خلال هذا البرنامج ونيل أجر هذا العمل العظيم والحصول على موعود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (من فطر صائماً فله مثل أجره)، وقد تم تخصيص حساب بمصرف الراجحي لمن رغب المساهمة في هذا المشروع ورقمه (212608010000564).

وشكر كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج سواء بماله أو بجهده أو برأيه أو بملاحظاته.