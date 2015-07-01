600 شاب برماوي يؤمّون المصلين في «التراويح» بالطائف

أكد عبدالله سلامة معروف -أمين عام الجالية "الروهنجية" بالمملكة- أن نحو 600 إمام من الجالية البرماوية يؤمون المصلين في مساجد الطائف منذ بداية شهر رمضان المبارك، مبيناً أنه وجرياً على العادة السنوية يتم الإعلان سنوياً لجميع الراغبين في إمامة المصلين، ويتم تسجيلهم وفق شروط محددة، عبر رابط إلكتروني مخصص للجالية، وتم هذا العام اختيار 300 منهم بحسب المقاعد المتاحة، وإلحاقهم بدورة تدريبية باسم (رسل الخير) تختص بشؤون الإمامة، وحفظ القرآن الكريم وتجويده، وقبلهم نحو 300 إمام على مدار العام.

وأشار إلى أن الجالية خرجت على مدى 11 عاماً نحو 3000 إمام لصلاة التراويح في مختلف مناطق المملكة، والخليج العربي مثل الإمارات وقطر، وأطلق عليهم (سفراء مكة)، ونسبة معلمي حلقات التحفيظ بلغت نحو 55 % من الجالية الروهنجية بالمملكة.

وقال معروف: إن جميع نشاطات الجالية تشرف عليها جمعية مراكز الأحياء، تحت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة، وأنها تضم ست إدارات في عدد من مدن المملكة، بحسب كثافة الجالية بها، وأن مكة المكرمة هي الإدارة الرئيسة للجالية، كما أن الجالية تقدم نحو 400 مشروع على مدار السنة منها ما يتعلق بالطلاب، والأئمة، والأسر الفقيرة، ورعاية الأيتام، والبرامج الرياضية المختلفة، وبرامج نسائية للجالية.