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إعلان المشروع الفائز بجائزة الأميرة مضاوي لريادة الأعمال

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    عقد صندوق "ديم المناهل" يوم الأحد اللقاء الدوري مع مستفيداته من رائدات الأعمال في مركز المناهل بحي السفارات، وتم الإعلان عن المشروع الفائز بجائزة الأميرة مضاوي بنت مساعد لريادة الأعمال. وجرى تسليم مشروع "طرحة ندى للعبايات" أحد المشروعات الممولة من الصندوق درعا تكريميا بمناسبة حصوله على الجائزة والتي تتمثل في إعفاء من سداد أقساط التمويل المتبقية.

وتحدثت صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت مساعد رئيسة مجلس إدارة الصندوق عن دور تلك اللقاءات في تحفيز الرياديات ونقل الخبرات والمعلومات والاطلاع على ما يواجهن من مشكلات وتحديات عن قرب وطرح الحلول المناسبة لها.

وألقت كل من رائدات الأعمال كلمة عن تجربتها في مشروعها الخاص وأهم النصائح التي تهم رائدات الاعمال والتي تساعدهن في تلافي العديد من المشكلات والصعوبات قبل حدوثها قدر الإمكان.

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