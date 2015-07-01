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ترقية الطاسان إلى عميد

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ترقية الطاسان إلى عميد ترقية الطاسان إلى عميد

    قلّد مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العميد خالد بن عبدالله المقبل، العقيد حمد موسى الطاسان رتبته الجديدة (عميد) عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته وتمنى العميد المقبل له التوفيق في حياته العملية وأن تكون هذه الترقية حافزا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

من جانبه عبر العميد حمد الطاسان عن اعتزازه وسعادته الكبيرة بهذه الترقية مقدما شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولمدير عام الجوازات ولمدير جوازات مطار الملك خالد الدولي.

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