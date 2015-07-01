مشعل بن ماجد يتسلم نيابة عن خادم الحرمين جائزة شخصية العام لاهتمامه بكتاب الله

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كرم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة الفائزين بالجائزة العالمية الثامنة في خدمة القرآن الكريم خلال حفل أقامته الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة جدة مساء الاثنين، وتسلم الأمير مشعل بن ماجد نيابة عن خادم الحرمين جائزة شخصية العام لخدمة القرآن الكريم في دورتها الثامنة.

وأوضح د. عبدالله بصفر الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم في كلمة بالمناسبة أن الجائزة تشرفت باختيار خادم الحرمين الشريفين شخصية العام لخدمة القرآن الكريم لجهوده ورعايته واهتمامه لخدمة كتاب الله العزيز والعناية به، وخدمة حفظته.

وعبر عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على العناية والاهتمام بالقرآن الكريم ودعمهما للعلماء وطلبة العلم.

من جهته، أكد د. عبدالله التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أن إقامة الجائزة تحت رعاية خادم الحرمين تعطي رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم دعماً قوياً من خلال الاتصال بالمهتمين بالقرآن الكريم وعلومه في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

بدوره، رفع اللواء محمد السعدان المدير العام للشؤون الدينية للقوات المسلحة الذي ألقى كلمة الفائزين الشكر والتقدير لخادم الحرمين على رعايته للحفل وما تقدمه المملكة للشعوب الإسلامية من خدمات جليلة خاصة الاهتمام بالقرآن وأهله والعناية بهم.

وشاهد سمو محافظ جدة والحضور خلال الفعالية فيلماً تعريفياً عن انجازات الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، واستمعوا إلى نماذج لتلاوات قرآنية من بعض صغار الحفظة.