خادم الحرمين يشرّف حفل أهالي المدينة المنورة ويدشن مشروعات تنموية كبرى

المدينة المنورة - سالم الاحمدي، خالد الزايدي، واس

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الحفل الكبير الذي أقامه أهالي منطقة المدينة المنورة مساء أمس، احتفاءً وترحيباً به - حفظه الله - بمناسبة زيارته الميمونة لطيبة الطيبة، وذلك في حديقة الملك فهد.

وفور وصول الملك المفدى مقر الحفل، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ودشّن خادم الحرمين عدداً من المشروعات التنموية بمنطقة المدينة المنورة، وهي: المقر الرئيسي لوقف نماء المنورة, ومشروعات هيئة تطوير المدينة المنورة, والمرحلة الأولى بالمدينة الطبية بجامعة طيبة, ومشروع الطاقة المتجددة والخضراء, ومشروع المدينة الجامعية بالجامعة الإسلامية, ومشروع الواحة الكبرى للتقنية, إلى جانب تدشين مستشفى المدينة التخصصي بالمدينة المنورة, ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

ثم تسّلم الملك سلمان - رعاه الله - وثيقة تاريخية أصلية عن مكتبات المدينة المنورة، هدية من أهالي منطقة المدينة المنورة، الذين بادلوه -حفظه الله- صادق الولاء والانتماء تقديراً لجهوده ومواقفه التاريخية.

ملحمة وفاء وولاء لقائد الوطن في طيبة الطيبة عرفاناً بجهوده وتقديراً لمواقفه التاريخية

بعد ذلك تجول خادم الحرمين الشريفين في المعرض المصور الذي يحكي تاريخ المدينة المنورة، كما اطلع حفظه الله على مجسم لخريطة المشروعات التنموية نماء المنورة واستمع إلى شرح واف عنها.

عقب ذلك تجول خادم الحرمين الشريفين في سوق العينية التراثي، وشاهد - أيده الله - ما يضمه السوق من محلات للمقتنيات القديمة والأكلات الشعبية.

ثم شرف خادم الحرمين الشريفين مأدبة السحور التي أقيمت بهذه المناسبة.