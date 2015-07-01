أخبار عاجلة

«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السلطات المغربية تحقق فى تعرض رجل يرتدى ملابس نسائية للضرب

Google+ Print
السلطات المغربية تحقق فى تعرض رجل يرتدى ملابس نسائية للضرب السلطات المغربية تحقق فى تعرض رجل يرتدى ملابس نسائية للضرب
قالت السلطات المغربية أمس الثلاثاء إنها تحقق فى تعرض رجل مثلى الجنس فيما يبدو للضرب بعدما خرج إلى الشارع وهو يرتدى ملابس نسائية ويضع مساحيق تجميل على وجهه فى مدينة فاس.

وقال بلاغ لوكيل الملك "النيابة العامة المغربية" حصلت رويترز على نسخة منه "على اثر تعرض احد المواطنين لاعتداء بالعنف من طرف مجموعة من الأشخاص فى الشارع العام امرت النيابة العامة بفتح بحث فى الموضوع من أجل ضبط كل من يثبت تورطه فى القضية وتقديمه للعدالة."

وأضاف البلاغ "سيتم التعامل بالصرامة اللازمة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365