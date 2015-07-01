السلطات المغربية تحقق فى تعرض رجل يرتدى ملابس نسائية للضرب

قالت السلطات المغربية أمس الثلاثاء إنها تحقق فى تعرض رجل مثلى الجنس فيما يبدو للضرب بعدما خرج إلى الشارع وهو يرتدى ملابس نسائية ويضع مساحيق تجميل على وجهه فى مدينة فاس.

وقال بلاغ لوكيل الملك "النيابة العامة المغربية" حصلت رويترز على نسخة منه "على اثر تعرض احد المواطنين لاعتداء بالعنف من طرف مجموعة من الأشخاص فى الشارع العام امرت النيابة العامة بفتح بحث فى الموضوع من أجل ضبط كل من يثبت تورطه فى القضية وتقديمه للعدالة."

وأضاف البلاغ "سيتم التعامل بالصرامة اللازمة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة."