بالصورة: شاكيرا تحتفل بمرور 5 أشهر على ولادة طفلها

نشرت النجمة الكولومبيّة Shakira صورة مميّزة لمولودها الثاني Sasha احتفالاً بمرور 5 أشهر على ولادته.

ويظهر ابن النجمة البالغة من العمر 38 عاماً في الصورة المؤلفة من 4 صور وهو يبتسم أحياناً بعينيه الملوّنتين وشعره الأشقر، وفي أحيانٍ أخرى نلاحظه ينظر عن كثب إلى الكاميرا.

وتظهر الصور الشبه الكبير بين Sasha وشقيقه الأكبر Milan، خصوصاً على مستوى الفم والوجنتين.

يُذكر أنّ النجمة العالمية تعيش قصة حبّ مميّزة مع حبيبها ووالد طفليها لاعب فريق نادي برشلونة Gerard Piqué، إذ نشرت مؤخراً فيديو له وهو يغني ويرقص أمامها.