أخبار عاجلة

«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصورة: شاكيرا تحتفل بمرور 5 أشهر على ولادة طفلها

Google+ Print

الأربعاء 01-07-2015 01:14

نشرت النجمة الكولومبيّة Shakira صورة مميّزة لمولودها الثاني Sasha احتفالاً بمرور 5 أشهر على ولادته.

ويظهر ابن النجمة البالغة من العمر 38 عاماً في الصورة المؤلفة من 4 صور وهو يبتسم أحياناً بعينيه الملوّنتين وشعره الأشقر، وفي أحيانٍ أخرى نلاحظه ينظر عن كثب إلى الكاميرا.

وتظهر الصور الشبه الكبير بين Sasha وشقيقه الأكبر Milan، خصوصاً على مستوى الفم والوجنتين.

يُذكر أنّ النجمة العالمية تعيش قصة حبّ مميّزة مع حبيبها ووالد طفليها لاعب فريق نادي برشلونة Gerard Piqué، إذ نشرت مؤخراً له وهو يغني ويرقص أمامها.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب

فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب