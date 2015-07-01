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للأمهات.. تعرفى على كيفية التصرف عند إصابة طفلك بـ"الزغطة"

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للأمهات.. تعرفى على كيفية التصرف عند إصابة طفلك بـ"الزغطة" للأمهات.. تعرفى على كيفية التصرف عند إصابة طفلك بـ"الزغطة"
"الحزقة" أو "الزغطة" عند الأطفال أحد الأشياء التى تحدث للأطفال وتؤرق كثيرا من الأمهات فى حالة تكرارها، نتيجة أسباب وعوامل عديدة منها سوء الهضم.

وحول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الحزقة أو ما تسمى بـ"الزغطة" عند الأطفال هى حالة طبيعة تحدث من فترة إلى الأخرى وبصورة متكررة، خاصة خلال الشهور الأولى من عمر الطفل.

أهم الأسباب المؤدية لحدوث الحزقة أو"الزغطة" الأطفال
>وتستكمل د. نهى قائلة: "الحزقة" أو "الزغطة" هى عبارة عن حدوث تشنج من خلال تنبه عصب العضلة التى تفصل بين الرئتين والبطن "الحاجب الحاجز"، نتيجة الأسباب والعوامل التالية:
>1)حدوث عسر الهضم عند الطفل.
>2)سرعة تناول الطعام.
>3)امتلاء المعدة بالطعام بقدر أكبر من اللازم مما يتسبب فى حدوث ضغط على الحاجب الحاجز.
>4) ارتجاع اللبن إلى المرىء.

وتتابع د. نهى قائلة هناك بعض الإرشادات التى يجب على الأمهات اتباعها أثناء حدوث الحزقة "الزغطة عند طفلها كالأتى":
>1) فى حالة الطفل الرضيع تقوم الأم برضاعة الطفل.
>2) فى حالة الأطفال أكبر من عام إعطاؤه ملعقة سكر ناعم وبلعها أو شرب قليل من الماء.
>3) فى حالة الأطفال الكبار إعطاؤه قليلا من الماء للتخلص الزغطة.

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مصر 365