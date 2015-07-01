وزيرة تونسية تنفى منع الجزائريين دون 35 عاما من دخول تونس

نفت وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية صدور قرار بشأن منع الجزائريين الأقل من 35 عاما من دخول تونس، مؤكدة أن ما يتردد بشأن هذا الأمر عار تماما من الصحة.

ووصفت سلمى اللومى الرقيق وزيرة السياحة التونسية، فى تصريحات الثلاثاء، الخبر بـالإشاعة المشبوهة، موضحة أن وزارتها قررت بالتعاون مع المهنيين منح الأشقاء الجزائريين امتيازات خاصة خلال الموسم السياحى الحالى وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة فى المعابر الحدودية وإلغاء ضريبة الـ30 دينارا.

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