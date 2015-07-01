أخبار عاجلة

«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزيرة تونسية تنفى منع الجزائريين دون 35 عاما من دخول تونس

Google+ Print
وزيرة تونسية تنفى منع الجزائريين دون 35 عاما من دخول تونس وزيرة تونسية تنفى منع الجزائريين دون 35 عاما من دخول تونس
نفت وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية صدور قرار بشأن منع الجزائريين الأقل من 35 عاما من دخول تونس، مؤكدة أن ما يتردد بشأن هذا الأمر عار تماما من الصحة.

ووصفت سلمى اللومى الرقيق وزيرة السياحة التونسية، فى تصريحات الثلاثاء، الخبر بـالإشاعة المشبوهة، موضحة أن وزارتها قررت بالتعاون مع المهنيين منح الأشقاء الجزائريين امتيازات خاصة خلال الموسم السياحى الحالى وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة فى المعابر الحدودية وإلغاء ضريبة الـ30 دينارا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365