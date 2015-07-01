شركة النهضة للنظافة تعلن عن مناقصة لنقل القمامة بالإسكندرية

أعلنت شركة نهضة مصر عن طرح مناقصة لجمع ونقل القمامة من الشوارع إلى المحطات الوسيطة (محرم بك /الزياتين/ك21)، وذلك بناء على تعليمات هانى المسيرى محافظ الإسكندرية ومساهمة فى تشغيل الشباب.

حيث يتم شراء كراسات المناقصة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2/7/2015 من مقر شركة نهضة مصر 5 شارع طليبة متفرع من طريق القبارى السريع - محرم بك - الإسكندرية. مقابل 50 جنيها للكراسة على أن يكون موعد جلسة فتح المظاربف 12/7/2015.

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