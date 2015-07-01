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شركة النهضة للنظافة تعلن عن مناقصة لنقل القمامة بالإسكندرية

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شركة النهضة للنظافة تعلن عن مناقصة لنقل القمامة بالإسكندرية شركة النهضة للنظافة تعلن عن مناقصة لنقل القمامة بالإسكندرية
أعلنت شركة نهضة عن طرح مناقصة لجمع ونقل القمامة من الشوارع إلى المحطات الوسيطة (محرم بك /الزياتين/ك21)، وذلك بناء على تعليمات هانى المسيرى محافظ الإسكندرية ومساهمة فى تشغيل الشباب.

حيث يتم شراء كراسات المناقصة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2/7/2015 من مقر شركة نهضة مصر 5 شارع طليبة متفرع من طريق القبارى السريع - محرم بك - الإسكندرية. مقابل 50 جنيها للكراسة على أن يكون موعد جلسة فتح المظاربف 12/7/2015.
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