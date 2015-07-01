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صيادلة القليوبية تطلق حملة "أنت النقابة" للتعرف على مشاكل أعضائها

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صيادلة القليوبية تطلق حملة "أنت النقابة" للتعرف على مشاكل أعضائها صيادلة القليوبية تطلق حملة "أنت النقابة" للتعرف على مشاكل أعضائها
أعلنت نقابة الصيادلة بالقليوبية عن بدء حملة "انت النقابة" للتعريف بمشاكل الصيادلة وتجميع معلومات عن الاحتياجات التدريبية لكل صيدلى فى مكان عمله وعمل بيانات متكاملة عنه تشمل مكان عمله وعنوانه وطرق التواصل معه وماذا يريد من نقابته.

وقال الدكتور مجدى ثابت نقيب صيادلة القليوبية إن المشروع فى تحديد وسائل وطرق حل المشكلات، حيث يجعل المشروع يهدف لربط الصيادلة بنقابتهم من خلال المشاركة كل صيدلى بالقليوبية هو أحد أعضاء مجلس النقابة من حيث تحديد المشكلات وكذلك تحديد الحلول وطرق التحرك.

وأكد الدكتور بكرى سعيد وكيل النقابة أن المشروع يعتمد على عمل استبيان لمعرفة المشكلات وتشكيل خطة تحرك نقابية لإعادة إحياء المهنة وتحديد أولويات المرحلة.

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