وزير الداخلية لضباط كمين العجوزة: شعور المواطن بالأمن أهم أولوياتنا

واصل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية جولته الميدانية المفاجئة لعدد من المواقع الشرطية بمحافظة الجيزة.

وتفقد وزير الداخلية كمين بالعجوزة؛ للاطمئنان على استيعاب قوة الكمين لخطة التعامل مع الحالات الطارئة التى تواجههم أثناء خدمتهم، كما اطلع على تسليح الضباط والأفراد، وحثهم على ضرورة اليقظة والجدية طوال فترة خدمتهم بالكمين.

كما شدد وزير الداخلية، خلال حديثه لقوة الكمين، على أن شعور المواطن بالأمن والآمان يعتبر من أهم أولويات العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قد قام بجولة ميدانية مفاجئة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ لتفقد انتظام الخدمات الأمنية ومتابعة سير الأعمال بقسم شرطة إمبابة بالجيزة؛ حيث تفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين القسم، واطلع على دفتر الحجز الخاص بالقسم، وتأكد من مطابقته للأعداد الفعلية الموجودة بداخله، بالإضافة إلى متابعة سير الأعمال خلال تواجد عدد من المواطنين لتقديم البلاغات، ووجه الضباط بحسن معاملة المواطنين، وسرعة التعامل مع بلاغاتهم.

وشدد وزير الداخلية على أن المرحلة الحالية تتطلب رفع درجة الوعى والتعامل بآليات عمل غير نمطية وبحرفية أمنية عالية مع شتى المتغيرات، بما يحقق أمن المواطن، واستقرار وحماية الوطن.

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