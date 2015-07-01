"الزراعة" تستقبل 19 ألف رأس من العجول الحية للذبيح الفورى فى رمضان

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 1500 عجل من أوكرانيا و6 آلاف من أوروجواى للذبيح الفورى و2000 رأس من إثيوبيا، بالإضافة إلى وجود فائض من العجول الحية بالمحاجر بلغت 9 آلاف و500 رأس للذبيح الفورى تطرح بالأسواق على مدار شهر رمضان، ووصول 3000 رأس جمل قادمة من السودان تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية تطرح بالأسواق .

وأكد " المولى" فى تصريحات لـ" اليوم السابع"،أن هناك 9 لجان بيطرية مشكلة من قبل "الهيئة" لفحص عدد من شحنات الحيوانات الحية من الدول المستوردة منها إسبانيا وأوكرانيا والمجر وأستراليا وإثيوبيا ويوجد بالسودان 3 لجان تصل الفترة المقبلة، تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لسد الفجوة سواء خلال شهر رمضان أوبعدة، مشير إلى أن جميع شحنات الحيوانات تخضع للإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى، طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

- الزراعة":خطة عاجلة لاستكمال أعمال البنية الأساسية لـ55 ألف فدان لتمكين الخريجين بالمشروعات الجديدة.. والوزارة توزع 11 ألف فدان باحتفالات قناة السويس فى 10 محافظات بواقع 5 أفدنة بسعر 1000 جنيه للفدان

>