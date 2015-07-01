ولى أمر طالبة يحرر محضرا بتغيبها فى ظروف غامضة بالوادى الجديد

حرر ولى أمر طالبة بالصف الثانوى الزراعى بالوادى الجديد محضرا بقسم شرطة الخارجة يفيد بتغيب نجلته عن المنزل فى ظروف غامضة بعد ذهابها إلى التدريب الصيفى بالمدرسة، ولم يتم مشاهدتها بعد ذلك، وتم تحرير المحضر رقم 1964 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م وتم عمل نشرة تغيب بموجب المحضر، وإخطار وزارة الداخلية بها وتمت إحالته إلى النياية العامة التى تباشر التحقيق.

وكان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بتحرير محضر باختفاء الطالبة "ت .خ .ع"، 17 سنة، طالبة بالصف الثانى الثانوى الزراعى، أثناء عودتها من التدريب الصيفى بالمدرسة، وفشلت كل محاولات أسرتها فى العثور عليها، وبسؤال والدتها أفادت أن نجلتها خرجت من المنزل بصورة طبيعية ولم تكن هناك أية خلافات أو مشكلات مع أى طرف، واختفاؤها ليس له مبرر.

تمت إحالة المحضر إلى النيابة التى أمرت بتكثيف التحريات لكشف غموض وملابسات الواقعة.