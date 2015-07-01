مدير مرور سوهاج:تحرير 1655مخالفة مرورية على الطرق الصحراوية والزراعية

قال العميد هشام عبد الصمد، مدير إدارة مرور سوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه فـى إطار سياسة الوزارة المستمرة لتفعيل قانون المرور، وبإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تم توجيه حملة مرورية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق، وتحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفين من قائدى السيارات والمركبات.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 1655 مخالفة مرورية منها 210 مخالفة سحب تراخيص و232 مخالفة تصالح و32 مخالفة رادار و15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و10 مخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة و2 مخالفة حجز سيارات بدون لوحات و135 مخالفة على نموذج 125 مرور .

كما حررت الحملة "160" مخالفة للانتظار الخاطئ و"90 " مخالفة بدون تسيير و"120 " مخالفة بدون قيادة وتم حجز عدد " 6 " توك توك " بدون لوحات معدنية " .

كما تمكنت الحملة من حجز 467 سيارة مخالفة وضبط 2 وحجز 110 دراجات بخارية مخالفة وضبط 32 دراجة بدون أوراق ملكية، وتــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة، وجـــار الاستمرار فـى القيــــام بحملات مماثلـــــة.