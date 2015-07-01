تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة حديد تسليح من شركة عقارية بالمقطم 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة حديد تسليح من إحدى شركات الاستثمار العقارى بمنطقة المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان رجال مباحث قسم المقطم قد تمكنوا من ضبط كل من "أ.ع" 25 سنة عاطل، و"ح.ع" 26 سنة عامل، أثناء قيامهما بسرقة كمية من حديد التسليح من داخل شركة للاستثمار العقارى فى منطقة المقطم.

وضبطت السيارة رقم (ر س ب 7841) ماركة شيفروليه نصف نقل ملك، وقيادة المتهم الأول، والتى تحتوى على كمية كبيرة من الحديد المسروق، بأسلوب تسلق سور الشركة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

وأمرت نيابة المقطم، بحبس عاطلين لاتهامهما بسرقة حديد تسليح من إحدى شركات الاستثمار العقارى بمنطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب انكارهما ارتكاب الواقعة .